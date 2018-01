Kim Clijsters se classifica em Leipzig A tenista belga Kim Clijsters avançou nesta sexta-feira às semifinais do torneio de Leipzig ao vencer com facilidade a suíça Patty Schnyder por 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-3. Ela vai enfrentar na próxima fase, a russa Anastasia Myskina, que derrotou a compatriota Nadia Petrova, por 6-7 (5/7), 6-1 e 6-1.