Kim Clijsters segue rotina de vitórias Com uma fácil vitória por duplo 6-2 sobre a eslovena Katarina Srebotnik, a tenista belga Kim Clijsters se classificou nesta quinta-feira às quartas-de-final do torneio de Zurique, que distribui US$ 1,3 milhão em prêmios e pontos para o ranking mundial da WTA. A número 1 do tênis mundial espera agora pela vencedora da partida entre a também eslovena Tina Pisnik e a japonesa Ai Sugiyama.