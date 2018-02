Kim Clijsters sofre lesão e não joga torneio na França Atual número quatro do mundo, a tenista belga Kim Clijsters anunciou nesta quarta-feira que não disputará o Torneio de Tênis Paris (em quadra sintética), que começa no dia 05 de fevereiro, por ter sofrido uma lesão nos quadris. Segundo os médicos, a tenista está com uma sobrecarga na região e precisa descansar. Um esforço exagerado poderia agravar a lesão e deixá-la fora do Proximus Diamond Games, torneio que será disputado na Antuérpia, na Bélgica, a partir do próximo dia 12 - essa competição é uma de suas prioridades para a temporada. "Pelo menos terei alguns dias para comprar meu vestido de noiva", contou a tenista, que se casará com o jogador de basquete Brian Lynch. "Como vou parar de jogar, preciso começar a planejar minha vida fora das quadras." Aos 23 anos, Clijsters deixará o circuito profissional da WTA ao final desta temporada.