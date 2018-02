Kim Clijsters vence tenista chinesa em torneio exibição Uma das melhores tenistas do mundo, a belga Kim Clijsters venceu com facilidade nesta quarta-feira a chinesa Zheng Jie por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em jogo válido por um torneio exibição em Hong Kong, que serve de preparação para o Aberto da Austrália. Atual número cinco do mundo, Clijsters aproveitou a partida para relembrar que este será o seu último ano como profissional. "Sofro muito com lesões. Tive de fazer tantos exercícios com o punho e o joelho que acabava ficando doente. Chegou a hora de parar." Para evitar novas lesões, a tenista contou que pretende participar apenas dos torneios mais qualificados, como o Aberto da Austrália. "Minha intenção é diminuir o estresse. Desta forma, conseguirei me concentrar nos resultados positivos". No outro jogo disputado nesta quarta-feira em Hong Kong, a suíça Patty Schnyder surpreendeu ao derrotar a russa Svetlana Kuznetsova, cabeça dois da competição, por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/3 e 7/6 (8/6). Nesta quinta será a vez da russa Maria Sharapova, número dois do mundo, entrar em quadra. Ela enfrentará a chinesa Yan Zi, enquanto que a sua compatriota Elena Dementieva estará duelando contra a checa Nicole Vaidisova.