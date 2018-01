Kirmayr nega fazer boicote à CBT O ex-tenista Carlos Alberto Kirmayr rebateu nesta terça-feira as insinuações feitas pelo presidente da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), Jorge Lacerda da Rosa, de que estaria aliado ao ex-presidente da entidade, Nelson Nastás, em um boicote ao trabalho de Lacerda. "Estou muito surpreso. De forma alguma faço boicote. Trabalho para o tênis, quero fazer coisas pelo esporte, independentemente de quem seja o presidente da CBT", afirmou Kirmayr. Para o ex-tenista, Rosa pode vê-lo como inimigo por ter dirigido o programa de capacitação de professores da CBT na gestão Nastás. Além disso, a advogada Gisele Carvalho, que moveu a ação da Federação do Piauí que retirou Rosa do cargo por alguns dias, também é advogada de Kirmayr. "Entendo que o Jorge ache isso porque posso ter feito coisas com as quais ele não concorda. Conversei com ele em janeiro e me pus à disposição para continuar o trabalho de capacitação. Sobre a advogada, só a indiquei a pessoas que me pediram. Se não houve nada na eleição, ele vai provar isso e ficar no cargo."