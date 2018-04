Knowles e Nestor vencem final de duplas da Masters Cup

A dupla formada por Mark Knowles, das Bahamas, e Daniel Nestor, do Canadá, venceu a final a Masters Cup de Shanghai ao derrotar neste domingo o sueco Simon Aspelin e o austríaco Julian Knowle por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/3, em 65 minutos de partida. Knowles e Nestor tinham chegado à final da Master Cup pela terceira vez em nove tentativas, mas nunca haviam conseguido ficar com o título. A dupla tinha sido vice-campeã em 1998 contra os holandeses Jacco Eltingh e Paul Haarhuis, e no ano passado contra o sueco Jonas Bjorkman e o bielo-russo Max Mirnyi. Este foi o último torneio de Knowles e Nestor como dupla. Os dois decidiram por fim a uma parceria que rendeu 40 títulos, entre eles três de Grand Slam: Aberto da Austrália, em 2002, US Open, em 2004 e Roland Garros, em 2007.