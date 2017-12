Koch faz parceria com Emilio Sanchez Um dos maiores nomes da história do tênis brasileiro, o gaúcho Tomas Koch forma parceria com o capitão da equipe da Davis da Espanha, Emilio Sanchez, para disputar neste fim de semana as finais do Citibank Masters Tour, nas quadras do Club Med de Angra dos Reis. Logo na partida de estréia, Koch e Sanchez desafiam dois tenistas bem preparados como Alexandre Hocevar e Cesar Kist. O torneio vai até domingo e conta com nomes que já fizeram história no tênis brasileiro e internacional, como Ivan Kley, Roberto Jabali, Danilo Marcelino, Nelson Aerts, Mauro Menezes, Givaldo Barbosa e os argentinos Patrício Arnould e Pablo Albano. A dupla campeã vai embolsar um prêmio de 4,5 mil reais.