Kohlschreiber leva 'pneu' do 153º do ranking e cai em Hamburgo

Maior esperança da torcida e principal favorito ao título, o local Philipp Kohlschreiber decepcionou nesta sexta-feira, no Torneio de Hamburgo, na Alemanha. O cabeça de chave número 1 até levou um "pneu" do argentino Renzo Olivo, somente o 153º do ranking, ao ser batido por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/0 e 7/5.

Após despachar o único tenista da casa ainda vivo na chave, Olivo terá outro cabeça de chave pela frente no saibro alemão, na semifinal. Será o uruguaio Pablo Cuevas, algoz do brasileiro Thiago Monteiro, na segunda rodada. Para avançar, o terceiro pré-classificado superou o francês Paul-Henri Mathieu por 7/6 (9/7) e 6/1.

A outra semifinal terá o francês Stephane Robert e o eslovaco Martin Klizan, sétimo pré-classificado. Robert derrubou o cabeça de chave Guillermo Garcia-López, da Espanha, por 7/6 (7/4), 4/6 e 6/3, enquanto Klizan derrotou o espanhol Daniel Gimeno-Traver por 6/4 e 6/3.