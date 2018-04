Kohlschreiber vence e avança às quartas em Metz

Com o resultado, o segundo cabeça de chave obteve sua terceira vitória sobre Phau no ano e avançou às quartas-de-final do torneio, onde enfrentará o russo Evgeny Korolev, que derrotou também nesta quarta-feira Denis Istomin, do Usbequistão, por 3/6, 7/5 e 7/6 (2).

Outro cabeça de chave alemão a avançar foi Andreas Beck, sétimo favorito. Diante do francês Thierry Ascione, Beck não teve a menor dificuldade e venceu por 2 a 0, parciais de 6/2 e 6/4. O tenista, derrotado por Thomas Bellucci na final do ATP de Gstaad, em agosto, aguarda o vencedor da partida entre Paul-Henri Mathieu e Marc Gicquel.

A primeira vitória francesa da quarta-feira veio com Michael Llodra, que virou sobre o alemão Mischa Zverev e venceu por 4/6, 6/3 e 6/3. Na próxima rodada, ele enfrenta Philipp Petzschner, outro tenista alemão.