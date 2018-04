Kohlschreiber vence russo e encara Nadal na semifinal em Barcelona

Mais cedo, Nadal garantiu sua vaga na semifinal ao superar o italiano Fabio Fognini por 6/2 e 7/6 (7/1), devolvendo a derrota sofrida no ano passado no mesmo torneio. Será o 13º confronto entre Nadal e Kohlschreiber no circuito. O espanhol tem ampla vantagem, com 11 vitórias e apenas uma derrota, sofrida na grama, em 2012.

A outra semifinal de Barcelona terá o japonês Kei Nishikori, segundo cabeça de chave, e o francês Benoit Paire, sexto pré-classificado.