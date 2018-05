Kontinen e Peers batem algozes de Soares/Murray e faturam o ATP Finals nas duplas

O finlandês Henri Kontinen e o australiano John Peers conquistaram neste domingo, em Londres, o título do torneio de duplas do ATP Finals ao derrotarem na decisão da competição o sul-africano Raven Klaasen e o norte-americano Rajeev Ram por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 2/6, 6/1 e 10/8, em apenas 1h10min de confronto.

Antes de caírem na decisão na Arena O2 da capital inglesa, Klaasen e Ram haviam surpreendido nas semifinais do último sábado o brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray, que ao término da primeira fase do ATP Finals asseguraram a liderança do ranking de duplistas até o término da temporada.

Embora tenham entrado no ATP Finals como cabeças de chave número 5, Kontinen e Peers não podem ser considerados uma grande surpresa, pois foram campeões de forma invicta em Londres, onde alcançaram neste domingo a décima vitória seguida no circuito profissional. Eles vinham embalados pela conquista do Masters 1000 de Paris, sendo que neste ano também foram campeões em Brisbane, Munique e Hamburgo.

Essa foi a primeira vez que Kontinen e Peers conquistaram o título de duplas do torneio que reúne os melhores tenistas da temporada. Pelo feito, eles receberão 1.500 pontos no ranking mundial de duplistas e ainda levarão um prêmio de US$ 455 mil. Já Klaasen e Ram, que foram à decisão do ATP Finals como cabeças de chave número 7 da disputa, terão contabilizados nesta segunda-feira mais 800 pontos no ranking e irão faturar uma premiação de US$ 245 mil.