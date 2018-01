Koubek e Gambill vão à final no Catar O tenista austríaco Stefan Koubek e o norte-americano Jan-Michael Gambill irão disputar a final do Torneio de Doha, no Catar, que distribui US$ 1 milhão em prêmios. Para conseguir a vaga, Koubek derrotou o marroquino Younes El Aynaoui por 7/6 (7/1) e 7/6 (7/5) e Gambill ganhou do russo Mikhail Youzhny por 6/4 e 6/2.