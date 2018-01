Kournikova: a nova parceira de 007 A tenista russa Anna Kournikova tem um dom especial para atrair a mídia. Desta vez, segundo o jornal Daily Express, a musa está negociando sua participação no próximo filme de James Bond. Ela poderá ser a "Bond Girl", parceira do agente secreto inglês. Kournikova já fez uma ponta em "Eu, Eu Mesmo e Irene", com Jim Carey - sua personagem era a diretora de um hospital.