Kournikova abandona torneio na Rússia A tenista russa Anna Kournikova abandonou, nesta quarta-feira, a partida de duplas na Copa Kremlin, na Rússia, ao sentir uma contusão no tornozelo. Kournikova estava jogando com a norte-americana Meghann Shaughnessy, contra a iugoslava Jelena Dokic e a russa Nadia Petrova. O jogo, válido pelas quartas-de-final, estava empatado em 1 set a 1. A lesão da tenista pode também deixá-la de fora da partida de simples, contra Petrova, nesta quinta-feira, pela segunda rodada do torneio.