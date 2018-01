Kournikova é eliminada em Roma A tenista russa Anna Kournikova foi eliminada nesta quinta-feira nas oitavas-de-final do Masters Series de Roma, ao ser derrotada pela espanhola Virginia Ruano Pascual por dois sets a zero. As parciais foram de 6/3 e 6/2. Também pela terceira rodada, a norte-americana Serena Williams venceu a checa Denisa Chladkova em dois sets: 6/1 e 6/2. A belga Justine Henin também foi bem e derrotou Anne Kremer (Luxemburgo) por 6/2 e 6/4. Outra que se classificou para as quartas-de-final sem problemas foi a francesa Amelie Mauresmo. Ela venceu a japonesa Ai Sugiyama por dois setas a zero, com parciais de 6/0 e 6/2.