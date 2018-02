Kournikova é eliminada por compatriota No duelo entre as tenistas russas Dinara Safina e Anna Kournikova, nesta quinta-feira, pela primeira rodada do Masters Series de Miami, nos EUA, Safina levou a melhor. Ela venceu com facilidade a compatriota por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/4. A norte-americana Serena Williams, atual campeã do torneio, estréia na noite desta sexta-feira contra a italiana Francesca Schiavone. A irmã de Serena, Venus, jogará no sábado contra a japonesa Shinobu Asagoe. Outros resultados desta quinta: Jill Craybas (EUA) 1 x 1 Asa Svensson (SUE) (abandonou) Dinara Safina (RUS) 2 x 0 Anna Kournikova (RUS) 6-1 6-4 Meilen Tu (EUA) 2 x 1 Bethanie Mattek (EUA) Sarah Taylor (EUA) 2 x 1 Mashona Washington (EUA) Carly Gullickson (EUA) 2 x 1 Joannette Kruger (RSA) Katarina Srebotnik (ESL) 2 x 1 Tatiana Golovin (FRA) Denisa Chladkova (RCH) 2 x 0 Vera Zvonareva (RUS) Daja Bedanova (RCH) 2 x 0 Stephanie Foretz (FRA) Vera Douchevina (RUS) 2 x 0 Patricia Wartusch (AUT) Emmanuelle Gagliardi (SUI) 2 x 0 Virginie Razzano (FRA) Shinobu Asagoe (JAP) 2 x 0 Magui Serna (ESP) Tatiana Poutchek (BLR) 2 x 1 Rita Grande (ITA) Marta Marero (ESP) 2 x 1 Klara Koukalova (RCH) Anastassia Rodionova (RUS) 2 x 0 Iveta Benesova (RCH) Alina Jidkova (RUS) 2 x 0 Anca Barna (ALE) Marlene Weingartner (ALE) 2 x 0 Martina Muller (ALE)