Kournikova é expulsa de universidade A tenista russa Anna Kournikova - que ainda luta pelo seu primeiro título individual - ganhou um problema fora das quadras. Segundo o diário britânico "The Daily Express", a tenista foi expulsa da universidade onde estava matriculada no curso de Educação Física. De acordo com o jornal, o motivo da expulsão é simples: não era Kournikova quem fazia os trabalhos escolares entregues aos professores. O jornal denuncia que o pai da tenista, Sergei, era quem fazia e entregava os trabalhos. ?Tratava-se de algo muito suspeito. Apesar de Anna ter perdido inteiramente o interesse pelos estudos e raramente freqüentar as aulas, conseguia ser aprovada com notas muito altas?, disse o decano da universidade, Sergeje Tabakovaeven, ouvido pela publicação. Como castigo, a tenista não receberá de volta os US$ 1.500 que pagou pela matrícula. Se bem que isso não vai fazer grandes diferenças em sua conta bancária. Aos 20 anos, ela já conseguiu um patrimônio de US$ 27 milhões. Destes, porém, só US$ 2,7 milhões foram obtidos com prêmios nas quadras. O restante, é proveniente de contratos de publicidade.