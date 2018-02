Kournikova e Federov divorciados Sergei Fedorov, astro do time americano de hóquei Detroit Red Wings, admitiu que foi casado com a tenista russa Anna Kournikova, de quem já está divorciado. Em entrevista à revista Hockey News, Fedorov, de 33 anos, confirmou os rumores a respeito da união com a jogadora, de 21 anos. "Fomos casados por um breve período, mas já estamos divorciados e nem nos falamos mais." O relacionamento de Fedorov com Kournikova começou quando a jogadora explodiu no circuito mundial do tênis, ainda adolescente. A mãe de Fedorov contou a jornalistas que o casamento do filho foi realizado em 2001, em um cartório de Moscou. A carreira de Kournikova, que já teve o nome ligado ao de outras celebridades, como o também jogador de hóquei Pavel Bure e o cantor Enrique Inglesias, está em declínio desde que conquistou o oitavo lugar no ranking, em 2000. Apesar da popularidade, alcançada mais pela beleza que pelo talento esportivo, ela ainda não ganhou um único título de simples.