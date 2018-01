Kournikova e Lee vencem em Xangai A russa Anna Kournikova e Janet Lee, de Taiwan, venceram, nesta segunda-feira, as irmãs italianas Adriana e Antonella Serra Zanetti por 2 sets a 1 (4/6, 6/2 e 6/1), na estréia em duplas no Torneio de Xangai, na China. A competição oferece prêmios de US$ 140 mil. Outros resultados da rodada foram: a japonesa Ai Sugiyama derrotou sua compatriota Saori Obata por 2 a 0 (6/4 e 6/2), e a canadense Vanessa Webb superou a japonesa Rika Fujiwara, que abandonou a partida no segundo set.