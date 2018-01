Kournikova é massacrada na 2ª rodada A tenista belga Justine Henin precisou de apenas 48 minutos para massacrar a russa Anna Kournikova, em jogo válido pela segunda rodada do Aberto da Austrália. Henin, quinta cabeça-de-chave do torneio marcou contundentes 6/0 e 6/1. Kournikova cometeu vários erros não forçados durante todo o jogo e em nenhum momento incomodou o trabalho da adversária. Com a vitória obtida segunda-feira, a bela tenista russa, que passa mais tempo nas passarelas que nas quadras, quebrou uma seqüência negativa de quatro derrotas consecutivas na primeira rodada em torneios de Grand Slam. Em 2001, Kournikova chegou às quartas-de-final da competição australiana.