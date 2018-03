Kournikova e Venus duelam nos EUA A tenista russa Anna Kournikova, 54ª do ranking, disputará as quartas-de-final do Torneio de Palo Alto, nos Estados Unidos, que distribui US$ 500 mil em prêmios. Kournikova derrotou a Wynne Prakusya, 92ª, da Indonésia, por 7/5 e 6/4. Sua adversária será a norte-americana Venus Williams, número 2 do mundo, que eliminou a compatriota Meghann Shaughnessy, 19ª, por 6/4 e 6/1. Lisa Raymond, 28ª, também dos Estados Unidos, derrotou a compatriota Marissa Irvin, 61ª, por 6/1 e 6/4.