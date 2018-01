Kournikova não jogará em Wimbledon Pela segunda vez em três anos, a tenista russa Anna Kournikova, de 22 anos, não disputará o Torneio de Wimbledon, terceira competição do Grand Slam, a partir do dia 23, em Londres, por causa de uma contusão nas costas. Kournikova, que pouco jogou nesta temporada, foi eliminada na primeira rodada do tradicional torneio inglês no ano passado e não participou em 2001. Em 1997, Kournikova, número oito do mundo há dois anos, foi semifinalista. A ausência de Kournikova se soma as do croata Goran Ivanisevic -campeão em 2001 - e a da norte-americana Monica Seles, finalista em 1992. O chileno Marcelo Ríos, ex-número 1 do mundo, e o alemão Tommy Haas também estão fora.