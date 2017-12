Kournikova perde na estréia em Miami A tenista russa Anna Kournikova foi eliminada na noite desta quinta-feira logo em sua estréia no Master Series de Miami. A russa foi derrotada pela grega Eleni Daniilidou, por dois sets a zero - parciais de 7/5 e 6/3. A russa entrou para o torneio com muita expectativa. Esperava repetir o desempenho de 98, quando chegou à final, mas teve uma atuação decepcionate e acabou sendo eliminada prematuramente.