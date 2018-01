Kournikova perde na estréia outra vez Definitivamente, a tenista russa Anna Kournikova ainda não recuperou a boa forma. Ela foi derrotada nesta terça-feira pela sul-africana Amanda Coetzer logo na primeira rodada do Torneio de Zurique. Esta foi a quarta derrota consecutiva de Kournikova em estréias, desde que voltou às quadras em setembro, depois de ficar dois meses inativa por causa de uma cirurgia. Coetzer começou a partida e forma arrasadora e venceu o primeiro set por 6/0. No segundo, Kournikova esboçou uma reação e venceu por 4/6, mas a sul-africana retomou o controle da partida e fechou o terceiro set com 6/3. A rodada teve ainda os seguintes resultados: Daniela Hantuchova (ESL) venceu a norte-americana Meghann Shaughnessy por dois a zero - parciais de 6/3 e 6/4. No confronto de norte-americanas, Lisa Raymond venceu Alexandra Stevenson por 7/6 (7-4) e 6/3.