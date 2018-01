Kournikova perde na final de Xangai A tenista israelense Anna Smashnova conquistou neste domingo o título do Torneio de Xangai, ao derrotar a russa Anna Kournikova por dois sets a zero. As parciais da partida foram de 6/2 e 6/3. O torneio de Xangai divide US$ 140 mil e conta pontos para a ATP. Com a derrota deste domingo, a tenista russa mantém a escrita de nunca ter vencido um torneio no circuito profissional.