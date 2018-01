Kournikova perde na volta às quadras A tenista russa Anna Kournikova sentiu a falta de ritmo e acabou derrotada hoje pela sua compatriota Anastasia Myskina por dois sets a um, na estréia no Torneio de Leipzig, na Alemanha. A partida - que teve as parciais de 6/4, 3/6 e 6/3 - marcou o retorno de Kournikova às quadras depois de dois meses afastada para tratamento de uma contusão. Na próxima rodada, Myskina vai enfrentar a búlgara Magdalena Maleeva. Também nesta quinta-feira, a belga Kim Clijsters venceu a italiana Francesca Schiavone por dois sets a zero - num duplo 6/3. Na próxima rodada, Clijsters vai enfrentar outra italiana: Silvia Farina Elia. A principal surpresa do dia foi a eliminação de Jelena Dokic. Ela perdeu para a eslovaca Daniela Hantuchova por dois sets a um - parciais de 4/6, 7/6 (8-6) e 6/0. Agora, Hantuchova vai jogar contra a russa Elena Dementieva.