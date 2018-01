Kournikova se casa em Moscou A estrela russa do tênis, Anna Kournikova, se casou com o jogador de hockey Sergei Fedorov, em uma cerimônia privada em Moscou. As informações são do jornal britânico Sun, que noticiou o casamento em primeira página. Fedorov, de 31 anos, joga para a equipe Red Wings, de Detroit. A cerimônia teve apenas 5 convidados: os pais dos noivos e o irmão de Fedorov. ?Foi uma festa linda?, comentou a mãe do jogador, de acordo com o Sun. Ela acrescentou que os noivos não saíram em lua-de-mel. Se casaram e voltaram a praticar seus respectivos esportes normalmente. Kournikova e Fedorov estão juntos desde que ela tinha 15 anos. Apesar da tenista nunca ter vencido um torneio internacional, ela é uma das atletas mais destacadas do mundo. De acordo com o Sun, só no ano passado Kournikova ganhou US$ 10 milhões de dólares, e menos de 10% disso ela obteve com o tênis. Ela ganhou a maior parte como modelo.