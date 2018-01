Kournikova sofre mas vence em Xangai A tenista russa Anna Kournikova sofreu, mas conseguiu sua vaga nas quartas-de-final do Torneio de Xangai, ao derrotar nesta quinta-feira a chinesa Zheng Jie. A russa foi bem no primeiro set e venceu por 6/4. No segundo, no entanto, teve muita dificuldade para fechar. Só conseguiu a vitória no tie-break, com 7/6 (7-2). ?É muito difícil jogar contra alguém de quem não se sabe o que esperar?, justificou-se a russa. A rodada teve ainda a vitória da israelense Anna Smashnova sobre a coreana Cho Yoon-Jeong por 6/0 e 6/3. A japonesa Miho Saeki bateu a húngara Petra Mandula por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5-7), 6/4 e 6/3 e no duelo das croatas, Jelena Kostanic venceu Silvija Talaja de virada, por 2 a 1: parciais de 2/6, 6/0 e 6/4.