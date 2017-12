Kournikova: três meses afastada A tenista russa Anna Kournikova poderá ficar três meses sem jogar em conseqüência de uma contusão e deverá ser a principal ausência do Brasil Open, torneio que será realizado em setembro na Bahia. ?O ideal é que ela fique pelo menos três meses longe das quadras para que possa voltar a jogar sem dores?, disse hoje, o médico Hubert Hoerterer, que trata da tenista. Kournikova, que já havia decidido não disputar o US Open por medida de precaução - sofreu uma fratura por estresse no pé esquerdo em fevereiro deste ano, numa contusão que não foi curada completamente.