Kournikova vence e vai à semifinal A tenista russa Anna Kournikova venceu a croata Jelena Kostanic nesta sexta-feira por 2 sets a 0 e se classificou para as semifinais do Torneio de Xangai. Kournikova teve dificuldades no primeiro set e venceu por 7/5. No segundo, seu domínio foi mais claro e fechou o jogou com um 6/4. Ainda pelas quartas-de-final, a israelense Anna Smashnova venceu a japonesa Miho Saeki em dois sets (6/4, 6/2) e a japonesa Ai Sugiyama passou pela italiana Adriana Serra Zanetti (6/1 e 6/3).