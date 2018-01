Kournikova vence na estréia em Paris A tenista russa Anna Kournikova teve dificuldades, mas conseguiu passar para a segunda rodada do Torneio de Paris. A russa venceu nesta terça-feira, a suíça Emmanuelle Gagliardi, por dois sets a um, de virada, com parciais de 6/7 (3-7), 6/4 e 6/4. Na próxima rodada, Kournikova vai enfrentar a francesa Amelie Mauresmo, terceira cabeça-de-chave. A primeira rodada do torneio teve ainda os seguintes resultados: Greta Arn (ALE) venceu Elena Likhovtseva (RUS) por 6/3 e 6/4 Francesca Schiavone (ITA) venceu Marlene Weingartner (ALE) por 6/3, 1/6 e 6/4. Meilen Tu (EUA) venceu Henrieta Nagyova (ESL) por 3/6, 2/4 (abandono) Elena Dementieva (RUS) venceu Elena Bovina (RUS) por 3/6, 6/3 e 7/5.