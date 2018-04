Kournikova vence na estréia em Tóquio A tenista russa Anna Kournikova estreou com vitória no Torneio Pan Pacífico, que está sendo disputado em Tóquio, no Japão, e distribui US$ 1,2 milhão em prêmios. Nesta terça-feira, ela derrotou a espanhola Cristina Torrens-Valero por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0. Em outros jogos da primeira rodada do torneio japonês, a alemã Marlene Weingartner ganhou da japonesa Rika Fujiwara por 6/1 e 7/6 (7/5), a búlgara Magdalena Maleeva venceu a checa Daja Bedanova por 6/4 e 6/4, a sul-africana Amanda Coetzer derrotou a norte-americana Lisa Raymond por 7/5 e 6/4, a italiana Rita Grande eliminou Iroda Tulyaganova (Usbequistão) por 7/6 (9/7) e 6/3, a tailandesa Tamarine Tanasugarn passou pela argentina Maria Emilia Salerni por 6/3, 3/6 e 6/2 e a austríaca Barbara Schett superou a espanhola Magui Serna com 6/1 e 6/3.