Kournikova vence na estréia em Xangai A tenista russa Anna Kournikova estreou com vitória na chave de simples do torneio de Xangai, na China. A russa venceu nesta terça-feira a australiana Mireille Dittmann por dois sets a zero. As parciais foram de 6/1 e 6/4. A argentina Clarisa Fernandez também foi bem e venceu Janet Lee (Taiwan) por 6/3 e 6/4. A rodada de abertura teve ainda os seguintes resultados: Silvija Talaja (CRO) venceu Hao Jie (CHI) por 6/0 e 6/1. Petra Mandula (HUN) venceu Alicia Molik (AUS) por 7/5 e 6/1. Cho Yoon-jeong (COR) venceu Shinobu Asagoe (JAP) por 7/6 (5) e 7/5. Angelique Widjaja (IND) venceu Yan Zi (CHI) por 6/4 e 6/3. Ayami Takase (JAP) venceu Jeon Mi-ra (COR) por 6/4 e 7/5.