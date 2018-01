Kournikova vence outra em Luxemburgo A tenista russa Anna Kournikova derrotou a eslovaca Daniela Hantuchova por dois sets a zero - parciais de 6/1 e 7/6 (7-4) - e avançou para as quartas-de-final do Torneio de Luxemburgo. Na próxima fase, Kournikova vai disputar uma vaga nas semifinais diante da vencedora do confronto entre a belga Kim Clijsters e a italiana Rita Grande, que se enfrentam ainda nesta quinta-feira.