Kournikova vence sem dificuldades A tenista russa Anna Kournikova não decepcionou em seu jogo de estréia no Aberto da Austrália. Mesmo diante de uma boa adversária, como a eslovaca Henrieta Nagyova, a beldade russa marcou uma vitória por 2 a 0, parciais de 6/1 e 6/2 e pegará na próxima fase uma das favoritas ao título, a belga Justine Henin, que eliminou a suíça Myrian Casanova por 6/3 e 6/4. Outra favorita ao título, a norte-americana Venus Williams, segunda no ranking mundial, derrotou a russa Svetlana Kuznetsova por 6/4 e 6/2. O mesmo aconteceu com sua compatriota Lindsay Davenport, que bateu fácil a francesa Camille Pin por 6/2 e 6/1. Outros resultados desta segunda: Virginia Ruano Pascual (ESP) 2 x 0 Shinobu Asagoe (JAP) Libuse Prusova (RCH) 2 x 0 Anne Kremer (LUX) Anca Barna (ALE) 2 x 1 Francesca Schiavone (ITA) Stephanie Foretz (FRA) 2 x 1 Evgenia Koulikovskaya (RUS) Patty Schnyder (SUI) 2 x 0 Wynne Prakusya (INA) Marta Marrero (ESP) 2 x 0 Jelena Kostanic (CRO) Conchita Martinez (ESP) 2 x 0 Samantha Stosur (AUS) Ansley Carqill (EUA) 2 x 0 Anabel Medina Garriques (ESP) Akiko Morigani (JAP) 2 x 0 Stanislava Hrozenska (ESV) Adriana Zanetti (ITA) 2 x 0 Elena Likhovtseva (RUS) Tatiana Panova (RUS) 2 x 0 Angelika Roesch (ALE) Alexandra Stevenson (EUA) 2 x 0 Elena Baltacha (GRB) Paola Suarez (ARG) 2 x 0 Dally Randriantefy (MDG) Ai Sugiyama (JAP) 2 x 1 Angelique Widjaja (IND) Nadia Petrova (RUS) 2 x 0 Greta Arn (ALE) Tathiana Garbin (ITA) 2 x 0 Rachel McQuillan (AUS) Daniela Hantuchova (ESV) 2 x 1 Fabiola Zuluaga (COL) Katarina Srebotnik (ESL) 2 x 1 Dinara Safina (RUS) Virginie Razzano (FRA) 2 x 1 Jill Craybas (EUA) Denisa Chladkova (RCH) 2 x 0 Cara Black (ZIM) Vanessa Webb (CAN) 2 x 1 Maria Sanchez (ESP) Evie Dominikovic (AUS) 2 x 1 Barbara Rittner (ALE) Janette Husarova (ESV) 2 x 0 Maria Emilia Salerni (ARG) Lisa Raymond (EUA) 2 x 0 Lindsay Lee-Waters (EUA) Silvia Farina Elia (ITA) 2 x 0 Flavia Pennetta (ITA) Nicole Pratt (AUS) 2 x 0 Mashona Washington (EUA) Iroda Tulyaganova (UZB) 2 x 0 Alicia Molik (AUS)