Kristian Pless arrasa Ricardo Mello e vence Ericsson O tenista dinamarquês Kristian Pless colocou fim ao sonho de Ricardo Mello conquistar o título da última etapa do ano da Copa Ericsson e o venceu por duplo 6-1 neste domingo, no Jockey Club do Rio de Janeiro. Pless, número 85 do ranking da ATP não teve trabalho para derrotar o brasileiro, número 151 da lista.