Kucera vence e vai à semifinal O tenista checo Karol Kucera garantiu nesta sexta-feira sua vaga nas semifinais do Torneio de Copenhague, ao derrotar o suíço Michel Kratochvil. As parciais foram de 7-5 e 6-2. Kucera vai brigar por uma vaga na final, contra o australiano Wayne Arthurs, que venceu o sueco Magnus Norman em três sets: 6-7 (7/9), 7-5 e 6-4. Outro que avançou para a semifinal foi o belga Olivier Rochus. Ele passou com facilidade pelo brasileiro naturalizado alemão Tomas Behrend, ao vencer por dois a zero, com parciais de 6-4 e 6-1. Rochus vai enfrentar o checo Radek Stepanek, que eliminou o eslovaco Karol Beck em três sets: 6-4, 1-6 e 6-2.