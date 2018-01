Kuerten mantém 7ª posição no ranking Gustavo Kuerten se manteve na sétima colocação no ranking de Entradas, segundo a lista publicada nesta segunda-feira. No novo ranking, Guga aparece com 2.615 pontos, atrás do inglês Tim Henman (2.645). O ranking de Entradas - que leva em conta o desempenho do tenista nas últimas 52 semanas - tem a liderança do australiano Lleyton Hewitt (4.495 pontos) e a vice-liderança do russo Marat Safin (2.935). O suiço Roger Federer, que venceu o Master Series de Hamburgo no último final de semana, subiu para a oitava posição. Veja a lista dos 10 melhores do ranking e as posições dos brasileiros. .1. Lleyton Hewitt (AUS) 4.495 pontos .2. Marat Safin (RUS) 2.935 .3. Tommy Haas (ALE) 2.880 .4. Andre Agassi (EUA) 2.725 .5. Yevgeny Kafelnikov (RUS) 2.675. .6. Tim Henman (ING) 2.645 .7. Gustavo Kuerten (BRA) 2.615 .8. Roger Federer (SUI) 2.380 .9. Thomas Johansson (SUE) 2.275 10. Sebastien Grosjean (FRA) 2.220 Brasileiros 55. Fernando Meligeni 711 83. André Sá 464 85. Flavio Saretta 462 100.Alexandre Simoni (BRA) 370.