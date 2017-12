Kuerten poderá fazer exibição em SP A espera dos últimos acertos para definir seu calendário de torneios de 2002, o tenista Gustavo Kuerten poderá até mesmo iniciar a próxima temporada com uma exibição, possivelmente, em São Paulo. Seriam jogos ao estilo da Copa Davis, com um desafio entre Brasil e Argentina. Para Guga seria uma boa oportunidade de testar sua recuperação, além de se preparar e ganhar ritmo para o próximo ano, quando espera recuperar a liderança do ranking mundial. O plano inicial era de realizar um confronto entre Brasil x Croácia, reunindo os campeões de Roland Garros, Guga, e o de Wimbledon, Goran Ivanisevic, mas a tendência atual é mesmo de se fazer jogos contra jogadores argentinos. O calendário de Guga para 2002 não deverá ter muitas diferenças em relação a este ano. A maior expectativa fica pela sua participação ou não no Aberto da Austrália, na segunda quinzena de janeiro, em Melbourne. Tudo, porém, vai depender de sua recuperação física.