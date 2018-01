Kuznetsova aponta favoritismo da Rússia na Fed Cup A tenista russa Svetlana Kuznetsova afirmou nesta quarta-feira que seu país é o favorito no confronto com a Espanha, pelas quartas-de-final do Grupo Mundial I da Fed Cup, mas sabe que as jogadoras não podem se descuidar. "Somos mais fortes que as espanholas, mas não podemos relaxar. Nós nos preparamos para o confronto com toda a seriedade. Dependerá muito do estado emocional", afirmou a tenista, atual número cinco do mundo. "Ficar nervosa é algo normal. O mais importante é superar esse estado. Quem conseguir isso melhor, vence", acrescentou. O capitão da equipe russa, Shamil Tarpischev, disse que as jogadoras estão mais bem preparadas que os homens, que sofreram para superar a França por 3 a 2 pelas quartas da Copa Davis - competição masculina entre países. Tarpischev é o capitão das equipes masculina e feminina da Fed Cup. "Temos tudo para sermos otimistas: o espírito da equipe está excelente e contamos com duas duplas fixas e de muita experiência, com Svetlana Kuznetsova e Nadia Petrova, e Anna Chakvetadze e Elena Vesnina", disse o capitão. Tarpischev disse que o fato de jogar em saibro beneficia um pouco as espanholas, acostumadas a esse tipo de quadra. "Nossa tarefa é obrigá-las a jogar o nosso estilo, com um tênis mais rápido." No confronto direto entre as duas equipes, a Rússia (sucessora da União Soviética) tem vantagem de 3 a 1 desde a primeira eliminatória entre as duas equipes, em 1982.