Kuznetsova bate Clijsters e pega Henin A russa Svetlana Kuznetsova derrotou a belga Kim Clijsters, neste sábado, e passou para a final do Torneio de Varsóvia, na Polônia. Na decisão do título, ela irá enfrentar outra tenista da Bélgica, Justine Henin-Hardenne, que ganhou da sérvia Ana Ivanovic. Na primeira semifinal do dia, Kuznetsova venceu por 2/6, 6/2 e 6/3 e acabou com uma invencibilidade de Clijsters que já durava 17 partidas - a tenista belga conquistou os dois últimos torneios que disputou, em Indian Wells e Miami. Depois, Henin entrou em quadra e, ao fazer 6/4 e 7/5 em Ivanovic, passou para a final do Torneio de Varsóvia, que distribui US$ 585 mil em prêmios.