Kuznetsova bate Vaidisova e vai à semifinal em Indian Wells A tenista russa Svetlana Kuznetsova confirmou o favoritismo e garantiu nesta quinta-feira uma vaga na semifinal do Masters Series de Indian Wells, torneio disputado nos Estados Unidos, que distribui US$ 2,1 milhões em prêmios na chave feminina. Para isso, ela derrotou a checa Nicole Vaidisova por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4, em 1 hora e 58 minutos de jogo. Cabeça-de-chave número 2 do torneio, Kuznetsova se tornou a principal favorita ao título depois da eliminação da russa Maria Sharapova, que lidera o ranking mundial. Agora, na semifinal, ela irá enfrentar a vencedora do confronto entre a austríaca Sybille Bammer e a francesa Tatiana Golovin. A outra semifinal da chave feminina em Indian Wells terá o duelo entre a chinesa Na Li e a eslovaca Daniela Hantuchova. Enquanto a primeira passou pela russa Vera Zvonareva, com 6/4 e 7/5, a segunda eliminou a israelense Shahar Peer, por 6/2, 5/7 e 7/6 (7/5).