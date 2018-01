Kuznetsova é acusada de doping O ministro de Esportes da Bélgica, Claude Eerdekens, revelou que a tenista russa Svetlana Kuznetsova foi flagrada num exame antidoping realizado dia 19 de dezembro, durante o torneio exibição de Charleroi, realizado no país. Segundo ele, foi encontrada efedrina no organismo da atual campeã do US Open. Em 5º lugar no ranking mundial, Kuznetsova está em Melbourne, disputando o Australian Open - venceu a norte-americana Jessica Kirkland nesta segunda-feira -, e negou o doping. ?Não estou preocupada. Não tomei nenhuma substância proibida?, garantiu a tenista de 19 anos, lembrando que passou pelo exame antidoping 11 vezes no ano passado.