Kuznetsova e checas dominam rodada no Torneio de Praga A russa Svetlana Kuznetsova, principal favorita ao título, e as tenistas da casa dominaram a rodada desta terça-feira no saibro do Torneio de Praga, na República Checa. Das oito tenistas locais que entraram em quadra, somente duas foram eliminadas na chave de simples.