Kuznetsova e Petrova avançam no Masters de Indian Wells A russa Svetlana Kuznetsova, cabeça-de-chave número dois, passou à terceira rodada do Masters Series de Indian Wells ao derrotar na madrugada deste domingo (horário de Brasília) a italiana Romina Oprandi por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3. Disputada em piso rápido, a competição norte-americana distribui US$ 2,1 milhões (cerca de R$ 4,41 milhões) em premiação. Na próxima fase, Kuznetsova, que ocupa a quarta colocação no ranking da Associação das Tenistas Profissionais (WTA), vai enfrentar a sua compatriota Elena Likhovtseva, que eliminou a também russa Tatiana Poutchkova (26.ª pré-classificada) por 7/6 (7/3) e 6/2. Esse será o terceiro confronto pelo circuito entre as duas tenistas. Kuznetsova levou a melhor nas duas primeiras ocasiões - Torneios de Gold Coast (2004) e San Diego (2003). Em outro jogo da rodada, a russa Nadia Petrova, quarta cabeça-de-chave, não encontrou dificuldades para passar pela argentina Gisela Dulko por 6/3 e 6/4. Agora ela encara no próximo compromisso a norte-americana Laura Granville, que ganhou da francesa Severine Bremond por 6/3 e 7/6 (7/3). Já a checa Nicole Vaidisova garantiu a sua classificação ao eliminar a local Bethanie Mattek por 2 a 0, com 6/4 e 6/1. Ela disputará uma vaga nas oitavas-de-final contra a também norte-americana Ahsha Rolle, que ganhou da compatriota Meghann Shaughnessy por 2 a 1, com 1/6, 6/1 e 6/4. Veja os outros resultados da rodada Ana Ivanovic (SER) bateu Vania King (EUA) - 6/3 e 6/0 Tathiana Garbin (ITA) bateu Iveta Benesova (RCH) - 7/5 e 6/2 Sybille Bammer (AUS) bateu Anastassia Rodionova (RUS) - 6/1 e 6/0 Ai Sugiyama (JAP) bateu Yuan Meng (CHN) - 6/4 e 7/6 (7/3) Alicia Molik (AUT) bateu Anabel Medina Garrigues (ESP) - 6/3, 5/7 e 6/4 Marion Bartoli (FRA) bateu Tsvetana Pironkova (BUL) - 6/1 e 6/2 Samantha Stosur (AUT) bateu Tamarine Tanasugarn (TAI) - 6/3 e 6/4 Peng Shuai (CHN) bateu Vasilisa Bardina (RUS) - 6/2 e 6/0 Dinara Safina (RUS) bateu Marta Domachowska (POL) - 6/3, 5/7 e 6/3 Tatiana Golovin (FRA) bateu Aiko Nakamura (JAP) - 6/0 e 7/5