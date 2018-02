Kuznetsova e Petrova avançam para oitavas de Indian Wells As russas Svetlana Kuznetsova e Nadia Petrova confirmaram o favoritismo e garantiram, na madrugada desta terça-feira, classificação para as oitavas-de-final do Torneio de Indian Wells, nos Estados Unidos. Kuznetsova, cabeça-de-chave número dois, eliminou a compatriota Elena Likhovtseva por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/4). Ela enfrenta agora a japonesa Ai Sugiyama, 16.ª pré-classificada, que bateu de virada a italiana Tathiana Garbin por 6/7 (4/7), 6/1 e 6/1. As duas tenistas já se enfrentaram seis vezes, com cinco vitórias da russa. Já Petrova, quarta favorita, teve um jogo mais duro contra a norte-americana Laura Granville. A russa perdeu o primeiro set, mas depois se reabilitou e eliminou a tenista local com parciais de 4/6, 6/3 e 6/0. A adversária de Petrova nas oitavas será a francesa Tatiana Golovin, cabeça-de-chave número 13, que arrasou a australiana Samantha Stosur por 6/2 e 6/0. Golovin, 19.ª do mundo, tem um retorspecto melhor contra a russa, com três vitórias e apenas uma derrota.