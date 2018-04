Kuznetsova e Safarova avançam às quartas de final em Praga

As cinco cabeças de chave que seguiam vivas no Torneio de Praga e entraram em quadra nesta quarta-feira se classificaram às quartas de final. O principal destaque ficou com a difícil vitória da russa Svetlana Kuznetsova, número 13 do mundo, que bateu a norte-americana Madison Brengle, 71ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/4 e 6/3, em 2 horas e 8 minutos.

Foi um duelo bastante equilibrado e com 13 quebras de serviço, com Kuznetsova se dando melhor ao obter sete. Agora, nas quartas de final, a russa terá pela frente a porto-riquenha Monica Puig, número 63 do mundo, que aplicou um duplo 6/4 na checa Barbora Krejcikova.

Em duelo de tenistas checas, Lucie Safarova, número 16 do mundo, avançou com abandono de Lucie Hradecka (115ª) quando liderava o jogo por 6/4 e 2/0. Nas quartas de final, ela terá pela frente a taiwanesa Hsieh Su-Wei (78ª), que superou a croata Ana Konjuh por 6/4, 2/6 e 6/1.

Atual campeã em Praga, a checa Karolina Pliskova, número 18 do mundo, bateu a compatriota Katerina Siniakova, 113ª do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Sua próxima adversária vai ser a italiana Camila Giorgi (50ª), que venceu a francesa Virginie Razzano por 6/1 e 7/5.

Já a australiana Samantha Stosur (26ª) venceu a checa Marketa Vondrousova por 6/3 e 6/4 e duelará nas quartas de final com Barbora Strycova (33ª), também da República Checa, que superou a eslovaca Jana Cepelova (7/6 e 6/1).