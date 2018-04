Kuznetsova e Safarova avançam às semifinais no Torneio de Praga

Número 13 do mundo, Kuznetsova superou de virada a porto-riquenha Monica Puig, 63ª colocada no ranking da WTA, com parciais de 4/6, 7/5 e 6/4, em 2 horas e 15 minutos.

A russa, que busca o seu segundo título na temporada, vai enfrentar nas semifinais Stosur, número 25 do mundo, que derrotou a checa Barbora Strycova (33ª) com parciais de 6/3, 6/7 (3/7) e 7/6 (7/4). A australiana desperdiçou match points no nono e no 11º games do terceiro set antes de fechar o duelo no tie-break. O confronto direto entre Stosur e Kuznetsova está empatado em 4 a 4.

Em recuperação, Safarova, a número 16 do mundo, avançou às semifinais ao vencer Su-Wei Hsieh, 78ª colocada no ranking, por 7/6 (7/3) e 7/5. A checa, que ficou longo período afastada das quadras em razão de uma infecção bacteriana, não havia vencido jogos de simples nesta temporada, até triunfar três vezes em Praga.

Sua adversária nas semifinais vai ser a compatriota Pliskova, número 18 do mundo, que venceu fácil a italiana Camila Giorgi (50ª) por 6/2 e 6/1. Pliskova lidera o confronto direto por 3 a 1.