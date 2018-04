Kuznetsova e Wozniacki vão às quartas em New Haven As três principais favoritas avançaram nesta quarta-feira às quartas-de-final do ATP de New Haven, nos Estados Unidos. Cabeça de chave 1, a russa Svetlana Kuznetsova precisou do tie-break no terceiro set para superar a belga Yanina Wickmayer, mas venceu por 6/4, 5/7 e 7/6 (2). Na próxima rodada, ela enfrenta a francesa Amelie Mauresmo.