Kuznetsova supera Sharapova e vai à final em Madri Svetlana Kuznetsova será a representante da Rússia na decisão do Torneio de Madri, na Espanha, disputado em quadras de saibro. Nesta sexta-feira, na primeira semifinal do dia, a número 29 do mundo surpreendeu ao derrotar a compatriota Maria Sharapova, terceira colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1 hora e 30 minutos.